Sheinbaum inaugura una planta de energía de Ciclo Combinado en Querétaro

Con esa producción, Sheinbaum asegura que México alcanzará la soberanía energética y sustentable.

Durante la inauguración en Querétaro, la presidenta agradeció la colaboración del gobernador estatal Mauricio Kuri, del partido opositor PAN.

“Nos coordinamos muy bien con Mauricio a pesar de que venimos de partidos políticos distintos”, declaró.

Sheinbaum se dijo orgullosa de la paraestatal CFE porque ella trabajó ahí hace años; también realizó investigación para la dependencia sobre planeación energética, y sobre todo, dijo, porque es una empresa pública.

Explicó que con las nuevas plantas de ciclo combinado su gobierno prioriza la generación pública de energía eléctrica. Así se cumple con la reforma constitucional de 2024 que da preferencia a la CFE para que produzca el 54% de la electricidad del país, y los privados el 46%, sin que se considere que la paraestatal es un monopolio.

“¿Por qué es importante tener una empresa pública fuerte en el sistema energético? Por soberanía energética”, mencionó.

También, porque esto permite al Estado tener capacidad de respuesta ante desastres naturales que afectan el suministro eléctrico, agregó Sheinbaum.

La Central de Ciclo Combinado de Querétaro fue inaugurada este sábado, aunque su construcción se anunció desde 2019, en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Seis años después se concreta el proyecto, que se retrasó por la pandemia de covid-19.