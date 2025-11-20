Publicidad

presidencia

Sheinbaum: la transformación está fuerte; la ultraderecha quiere convocar al porfiriato

En su discurso por el 115 aniversario de la Revolución Meicana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se equivoca quien convoca a la violencia.
jue 20 noviembre 2025 11:56 AM
sheinbaum-desfile-20-noviembre.jpg
Durante su discurso por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta sostuvo que México no volverá al pasado. (Presidencia )

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la transformación que inició en 2018 está fuerte a pesar de las campañas y calumnias, acusó que la ultraderecha quiere convocar al ‘porfiriato’ y sostuvo que se equivoca quien convoca a la violencia.

“Hoy quiero poner énfasis en los 34 años del ‘porfirismo’ y la Revolución, pues es una responsabilidad histórica, porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. El 'porfiriato' de entonces es el mismo que quieren convocar ahora: al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta”, afirmó la presidenta.

Durante su discurso por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta sostuvo que México no volverá a caminar hacia el tiempo del ‘porfiriato’ ni tampoco al periodo neoliberal, que –acusó– estuvo marcado por pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios.

“La transformación que inició en 2018 está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo, porque cuando un pueblo conoce su historia, su dignidad y fuerza colectiva defiende sus conquistas. Por eso hoy, con la fuerza de la memoria colectiva, afirmó ‘México no volverá a caminar hacia atrás”, destacó.

Mientras a unos kilómetros se organizaba la salida de la segunda jornada de movilización de la Generación Z, que protesta contra la inseguridad, corrupción y pide la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum, la mandataria aseguró que el llamado a la violencia de algunos sectores no tiene cabida en el país.

“La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, por ello no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca; el que alienta al odio se equivoca; el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca; el que convoca una intervención extranjera se equivoca; el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca”, resaltó.

Sheinbaum también consideró que, quien piensa que la transformación duerme, está equivocado, así como aquel que considera que pueden afectar a su gobierno con las campañas y calumnias.

“El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes se equivoca, el que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. México vive un momento que antes parecía imposible: hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios, hay democracia, hay un gobierno que escucha, que respeta, que responde a su pueblo. Hoy las libertades no sólo se otorgan desde arriba, se ejercen desde abajo”, indicó.

Ante los ataques que –sostiene– enfrenta su gobierno, la presidenta afirmó que la moral no se compra.

"Que se oiga bien, que se oiga fuerte: la autoridad moral no se compra ni con todo el dinero del mundo, se construye a lo largo de la vida con coherencia y convicciones. Por ello no aceptamos la corrupción y desde aquí seguimos luchando con la ley en la mano contra la impunidad. El México de hoy es del pueblo que dice 'nunca más racismo, nunca más clasismo, nunca discriminación, nunca más justicia para unos cuántos'", agregó.

