Sheinbaum: la transformación está fuerte; la ultraderecha quiere convocar al porfiriato

Durante su discurso por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta sostuvo que México no volverá a caminar hacia el tiempo del ‘porfiriato’ ni tampoco al periodo neoliberal, que –acusó– estuvo marcado por pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios.

“La transformación que inició en 2018 está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo, porque cuando un pueblo conoce su historia, su dignidad y fuerza colectiva defiende sus conquistas. Por eso hoy, con la fuerza de la memoria colectiva, afirmó ‘México no volverá a caminar hacia atrás”, destacó.

Mientras a unos kilómetros se organizaba la salida de la segunda jornada de movilización de la Generación Z, que protesta contra la inseguridad, corrupción y pide la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum, la mandataria aseguró que el llamado a la violencia de algunos sectores no tiene cabida en el país.

“La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, por ello no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca; el que alienta al odio se equivoca; el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca; el que convoca una intervención extranjera se equivoca; el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca”, resaltó.