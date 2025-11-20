Sheinbaum: la transformación está fuerte; la ultraderecha quiere convocar al porfiriato

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la transformación que inició en 2018 está fuerte a pesar de las campañas y calumnias, acusó que la ultraderecha quiere convocar al ‘porfiriato’ y sostuvo que se equivoca quien convoca a la violencia.
“Hoy quiero poner énfasis en los 34 años del ‘porfirismo’ y la Revolución, pues es una responsabilidad histórica, porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. El 'porfiriato' de entonces es el mismo que quieren convocar ahora: al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta”, afirmó la presidenta.