Sheinbaum y Macron firman acuerdos culturales; Códice Azcatitlán vendrá a México

Los mandatarios pactaron que el Códice Azcatitlán, que está en Francia, sea exhibido en el 2026 en México. "La cultura está en el centro de nuestra alianza estratégica, nuestros países están vinculados por una larga historia de cooperación en asuntos patrimoniales", dijo Macron.

"Con respecto a los códices, la presidenta y yo hemos pedido a nuestros ministerios de Cultura que se pongan en marcha un grupo de trabajo que ya ha hecho varias propuestas'', explicó.

''El Códice Azcatitlán, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia se presentará en México el año que viene en el marco de exposiciones cruzadas entre nuestros dos países con motivo de la ceremonia del bicentenario en las condiciones que serán discutidas por el grupo de trabajo franco-mexicano de la cooperación patrimonial", dijo.

Macron se reunió con empresarios mexicanos durante su visita oficial. (Foto: Ludovic Marin/AFP)

Por su parte, México mandará a Francia el Códice Bouturini, también para que sea exhibido temporalmente.c"En materia cultural nos convoca un acto de alto significado histórico y moral, la aceptación de los traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México sea exhibido el Códice Azcatitlán y que el Códice Boutirini sea exhibido en Francia", expuso Macron.

"Estos documentos no solo son testimonio de un pasado remoto sino que son expresión de un pueblo que a través de la palabra, la imagen y el simbolismo registran su pensamiento, su arte y su visión del mundo", añadió.

Conferencia de prensa México-Francia. Palacio Nacional https://t.co/eFyYAmtVnE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 7, 2025

Durante una conferencia conjunta en el Palacio Nacional, Macron y Sheinbaum resaltaron que su encuentro fortalece la relación que hay entre ambas naciones.

''México es amigo de Francia. Estoy feliz de llevar a cabo esta visita oficial. Continuamos escribiendo nuestra historia. México y Francia están unidos por la historia. Francia ama a México, festejaremos dos siglos de relaciones diplomáticas. Siempre ha existido respeto entre ambas naciones'', dijo Macron.

El mandatario francés destacó que la presidenta mexicana es científica, lo cual la impulsa a luchar contra el cambio climático.

''Como científica, sabe que la crisis climática existe y es innegable. Estamos convencidos de que hay que continuar con esfuerzos y redoblados. Nuestros países consolidarán la protección de la biodiversidad'', expresó Macron.

También destacó que México y Francia tienen una agenda común a favor de los feminismo y los derechos de las mujeres.

Macron expresó su solidaridad con las familias que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones en Querétaro, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta mañana oficialmente en Palacio Nacional al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El encuentro se llevó a cabo en el Patio de Honor del Palacio Nacional, donde los himnos de México y Francia fueron interpretados, y se realizó la fotografía oficial de ambos mandatarios.

Tras el acto protocolario, los mandatarios sostuvieron reuniones privadas.

Esta es la primera vez en 11 años que un presidente francés visita al país. Macron llegó a la capital mexicana por la noche tras participar en Brasil en la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático COP30.

Durante el encuentro los mandatarios abordarán varios ejes clave de cooperación, entre ellos el fortalecimiento de la relación económica entre México y Francia, con especial atención al papel de Francia en el marco del próximo acuerdo comercial con la Unión Europea.