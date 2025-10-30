No obstante, aclaró que el principal interés del gobierno de México es la repatriación de códices que son "muy importantes" para el país.

"Por cierto, sí viene Macron el 7 de noviembre, se pospuso, se acuerdan que iba a venir y el 7. Nos interesa mucho a nosotros por unos códices que explicó aquí José Alfonso que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés", señaló.

La presidenta Sheinbaum detalló que Macron viene principalmente a reunirse con empresarios mexicanos.

"Obviamente viene con empresarios... a tener un encuentro con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México", agregó.

La presidenta @Claudiashein se reunió en la Cumbre de Líderes del G20 con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; acordaron cooperar en temas de agua, salud e infraestructura, así como impulsar juntos la igualdad de género. pic.twitter.com/1yH4EaYDxi — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 18, 2024

No es la primera vez que ambos mandatarios se reúnen, en octubre de 2024 tuvieron un encuentro en la Cumbre del G20 en Río de Janeiro.

Macron felicitó entonces a la presidenta Sheinbaum por su triunfo en las elecciones de 2024 –asumió el 1 de octubre de 2024.

Además, “acordaron profundizar la asociación estratégica entre México y Francia en los ámbitos de la transición energética, la conectividad, en particular ferroviaria, el comercio y la protección del medio ambiente”.

“El Jefe de Estado brindó todo su apoyo a la Presidenta Sheinbaum en lo referente a su movilización en favor de la igualdad de género”, informó entonces la embajada de Francia en México.