Todas las empresas están felices, dice Sheinbaum tras revocación de rutas hacia EU

La noche de este martes el secretario de Transporte, Sean Duffy, justificó la medida en respuesta a las restricciones que, según Washington, impuso el gobierno mexicano a las aerolíneas estadounidenses.

“Joe Biden y Pete Buttigieg fueron demasiado débiles para enfrentarse a México cuando pisotearon nuestro acuerdo bilateral de aviación. Estos acuerdos son vinculantes y, al igual que nuestros acuerdos comerciales, el Presidente Trump priorizará a Estados Unidos y los hará cumplir”, dice un comunicado de Transporte estadounidense.

Al respecto, la presidenta explicó que la decisión de mandar el transporte de carga al AIFA se dio por la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y hasta ahora, dijo, todas las aerolíneas están felices.

“Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había un pequeño reclamo que tenía que ver con aduanas de una empresa y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo a su acceso. Todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas”, aseguró la presidenta.

Sheinbaum afirmó que no es “piñata de nadie”, por lo que esperará a conocer si hay fundamentos detrás de la decisión o hay algún asunto de índole político.

“No vaya a ser que haya un interés de otro tipo. Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. México no es piñata de nadie”, comentó.