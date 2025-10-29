Publicidad

presidencia

Todas las empresas están felices, dice Sheinbaum tras revocación de rutas hacia EU

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscarán una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, para revisar si su decisión tiene fundamento o algún interés político.
mié 29 octubre 2025 10:37 AM
sheinbaum-aerolíneas.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las medidas anunciadas por el Departamento de Transporte porque , dijo, no tienen fundamento. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y de suspender provisionalmente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La mandataria federal anunció además que se buscará una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, la próxima semana.

“No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller (Juan Ramón de la Fuente) que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tiene ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral”, planteó en su conferencia matutina.

La noche de este martes el secretario de Transporte, Sean Duffy, justificó la medida en respuesta a las restricciones que, según Washington, impuso el gobierno mexicano a las aerolíneas estadounidenses.

“Joe Biden y Pete Buttigieg fueron demasiado débiles para enfrentarse a México cuando pisotearon nuestro acuerdo bilateral de aviación. Estos acuerdos son vinculantes y, al igual que nuestros acuerdos comerciales, el Presidente Trump priorizará a Estados Unidos y los hará cumplir”, dice un comunicado de Transporte estadounidense.

Al respecto, la presidenta explicó que la decisión de mandar el transporte de carga al AIFA se dio por la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y hasta ahora, dijo, todas las aerolíneas están felices.

“Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había un pequeño reclamo que tenía que ver con aduanas de una empresa y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo a su acceso. Todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas”, aseguró la presidenta.

Sheinbaum afirmó que no es “piñata de nadie”, por lo que esperará a conocer si hay fundamentos detrás de la decisión o hay algún asunto de índole político.

“No vaya a ser que haya un interés de otro tipo. Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. México no es piñata de nadie”, comentó.

Agregó que la decisión afecta solo a nuevos vuelos programados y no a las operaciones actuales en la ruta México-Estados Unidos.

“Hasta ahora son los nuevos vuelos. Por ejemplo, hoy entraba en operación uno que ya estaba acordado desde el AIFA hacia ciudades de Estados Unidos. Lo que están planteando es que los nuevos vuelos no operen y quieren poner otras sanciones más adelante”, indicó.

Además, comentó que pidió a Andrea Marván, titular de la Comisión Nacional de Competencia Económica, realizar un análisis para conocer si se estaría afectando la competencia a aerolíneas estadounidenses.

“Le pedí a Andrea Marván, que es la nueva comisionada nacional antimonopolio, lo que en su momento fue la Condusef, que hiciera un análisis de esto para que soportara los argumentos de que supuestamente se está violentando la competencia de las aerolíneas estadounidenses en nuestro país. Desde nuestra perspectiva, no hay ninguna afectación. Lo decimos con toda certeza: México no es piñata de nadie”, dijo.

Sheinbaum informó que el próximo viernes sostendrá una reunión con tres aerolíneas mexicanas que se verían afectadas por la decisión de Estados Unidos.

Manifestó su confianza en que este asunto se va a resolver.

