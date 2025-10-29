Todas las empresas están felices, dice Sheinbaum tras revocación de rutas hacia EU

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y de suspender provisionalmente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La mandataria federal anunció además que se buscará una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, la próxima semana.
“No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller (Juan Ramón de la Fuente) que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tiene ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral”, planteó en su conferencia matutina.