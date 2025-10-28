Gobierno de Trump anuncia medidas contra aerolíneas mexicanas

La orden del secretario de Transporte, Sean Duffy, cancela los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.

También congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga -conocidos como "belly cargo"- de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Duffy dijo que México "canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias".

El Departamento de Transporte señaló que el incumplimiento continuado de México "puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses".

Los pasajeros deben ponerse en contacto con su aerolínea para obtener información específica de reubicación."

(Reporte de David Shepardson; editado por Adriana Barrera)