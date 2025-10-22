Sheinbaum: no habrá nuevos impuestos en 2026, solo para refrescos y videojuegos

De acuerdo con la presidenta, su proyecto de ingresos para el 2026 solo contempla ajustes y actualizaciones en algunas tarifas, pero no hay impuestos nuevos.

“Hay una actualización en algunos impuestos que no habían existido, como, por ejemplo, las cuotas de migración, es muy poco, en realidad. Para visitantes extranjeros, también hay una actualización, que en realidad es muy poca comparado con el costo de un boleto de avión, por ejemplo, hay actualizaciones en ese sentido”, indicó.

La mandataria federal reconoció que el único aumento que puede afectar a los ciudadanos es el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos y las bebidas azucaradas, pero insistió en que busca reducir el consumo de ese producto.

“¿Qué orientamos nosotros para que no afecte tu bolsillo? En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuesto en refrescos. Por eso decimos, que no es recaudatorio, sino es una orientación a la población de que con el mismo recurso que tú hoy utilizas para comprar bebidas azucaradas, pues utilizas ese mismo recurso, solamente que compres menos y te va a beneficiar a tu salud”, argumentó.