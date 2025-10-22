Publicidad

presidencia

Sheinbaum: no habrá nuevos impuestos en 2026, solo para refrescos y videojuegos

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el único incremento que puede afectar a la población es el que tendrán refrescos y bebidas azucaradas, por lo que la sugerencia es disminuir su consumo.
mié 22 octubre 2025 10:38 AM
sheinbaum-impuestos.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum orientó a los ciudadanos a disminuir su consumo de refrescos para que no les afecte el incremento al impuesto y para cuidar su salud. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que para el 2026 su gobierno vaya a cobrar nuevos impuestos a los ciudadanos y aclaró que el aumento que se propuso para bebidas endulzadas busca contener los daños a la salud.

“No hay más impuestos a los contribuyentes, más impuestos, no hay. Se le está cobrando a los bancos sobre lo que estaban acostumbrados a deducir del Fobaproa”, explicó este miércoles.

De acuerdo con la presidenta, su proyecto de ingresos para el 2026 solo contempla ajustes y actualizaciones en algunas tarifas, pero no hay impuestos nuevos.

“Hay una actualización en algunos impuestos que no habían existido, como, por ejemplo, las cuotas de migración, es muy poco, en realidad. Para visitantes extranjeros, también hay una actualización, que en realidad es muy poca comparado con el costo de un boleto de avión, por ejemplo, hay actualizaciones en ese sentido”, indicó.

La mandataria federal reconoció que el único aumento que puede afectar a los ciudadanos es el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos y las bebidas azucaradas, pero insistió en que busca reducir el consumo de ese producto.

“¿Qué orientamos nosotros para que no afecte tu bolsillo? En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuesto en refrescos. Por eso decimos, que no es recaudatorio, sino es una orientación a la población de que con el mismo recurso que tú hoy utilizas para comprar bebidas azucaradas, pues utilizas ese mismo recurso, solamente que compres menos y te va a beneficiar a tu salud”, argumentó.

La semana pasada, el gobierno federal y empresas refresqueras acordaron bajar en 50% el impuesto a bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, por lo que será de 1.5 pesos por litro y no de 3.08 pesos como lo proponía el dictamen de la comisión de Hacienda. Los refrescos y otros productos que contengan azúcar tendrán un impuesto de 3.08 pesos por litro.

La presidenta aseguró que su gobierno tiene otras vías para recaudar recursos y una de ellas es el combate a la corrupción y facilitar a los contribuyentes el pago de sus impuestos.

“Recuerden que entre el año pasado y este año recaudamos 500,000 millones de eso. Nada más recaudando mejor”, indicó.

