Zaldívar defiende reforma a Ley de amparo: corrige abusos, no limita el acceso

De acuerdo con Zaldívar, las reformas eran necesarias porque hay quienes incurrieron en abusos con el amparo, por lo que aseguró que con los cambios se mantiene el instrumento como un orgullo de México.

“Por un lado se hace más ágil, se hace más cercano, había abusos que había que corregir... El juicio de amparo seguirá siendo un orgullo de México un instrumento de defensa de los particulares”, indicó.

Zaldívar explicó que se evita el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar el combate al lavado de dinero. "Todas y todos nosotros podemos estar de acuerdo que una institución tan noble como el amparo no puede servir para defender y proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada”, señaló.

Con los cambios se establece que si hay un bloqueo a cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no proceda una suspensión.

También, explicó, con los cambios a la ley de amparo se busca que en casos de créditos fiscales, cuando la Suprema Corte de Justicia determine que se debe pagar, no se pueda retrasar el pago a través de promover amparos.

“Esos recursos que tendrían que haberse pagado al erario, no se pagan durante muchos años. A veces un crédito que se fija después de mucho tiempo en una administración, pasa todo el sexenio y no se ha podido cobrar, tenemos muchos casos de estos”, comentó.