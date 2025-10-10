Chico Pardo quiere "abrir más" el acervo cultural de Banamex, anuncia Sheinbaum

En la conferencia mañanera de este viernes, la presidenta pidió a la Secretaría de Cultura ponerse de acuerdo con el empresario para explorar la posibilidad de que el acervo cultural de Banamex sea expuesto a los ciudadanos.

Sobre la propuesta para adquirir parte de Citi por parte de Grupo México, la presidenta se limitó a reiterar que fue rechazada, por lo que hasta ahora solo el empresario Chico Pardo ha logrado concretar parte de la compra.

Confirma reunión con acreedores de Salinas Pliego

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habrá una reunión con acreedores del empresario Ricardo Salinas Pliego para abordar el tema del pago de sus impuestos, sin embargo, dijo, aún no hay fecha para el encuentro.

“Todavía no hay fecha, pero sí se va a tener una reunión como ya lo había comentado”, indicó.

Sheinbaum explicó que, si el empresario decide pagar, puede tener descuentos a las multas "dentro del marco legal", aunque aclaró que ni Salinas ni sus acreedores han hecho saber al gobierno que tienen la intención de hacerlo.

"No ha habido de parte del empresario o sus representantes legales algo que diga: 'sí voy a pagar'", expresó.

La semana pasada, la presidenta informó que recibió una carta de personas a las que les debe el empresario Ricardo Salinas Pliego para reunirse con ella, encuentro que aceptó realizar.

“Vi ahí en las redes que decían: '¿Por qué la Presidenta va a recibir a estas personas que le están pidiendo reunión?' Pues porque tiene que ver con un arbitraje en donde esté involucrado el Estado mexicano relacionado con el Tratado Comercial. Entonces, por eso es importante recibirlos, con la Secretaría de Economía, dado que están solicitando una cita”, dijo el pasado 2 de octubre.