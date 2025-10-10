Publicidad

Chico Pardo quiere "abrir más" el acervo cultural de Banamex, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el empresario tiene el proyecto de exponer el acervo cultural y artístico a los ciudadanos.
vie 10 octubre 2025 11:24 AM
El empresario mexicano Fernando Chico Pardo (al centro) compró una cuarta parte de Banamex. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el empresario Fernando Chico Pardo, quien adquirió el 25% de Banamex, tiene la intención de "abrir mucho más" el acervo cultural y artístico de la institución financiera e incluso exponerlo al público.

"Estuve con la CEO de Citi, y con Chico Pardo en una conversación y el secretario de Hacienda, para informarnos en su momento del acuerdo que habían tenido el 25%, que ese mismo día anunciaron públicamente de la venta. Ahí pregunté qué iba a pasar con el acervo cultural y artístico de Banamex, y el empresario Chico Pardo tiene la idea de abrirlo mucho más", señaló la mandataria.

"Desde la primera venta de Banamex se llevaron, como parte de la venta, el acervo artístico y cultural, y la idea pues es que pueda exponerse a la gente”.

En la conferencia mañanera de este viernes, la presidenta pidió a la Secretaría de Cultura ponerse de acuerdo con el empresario para explorar la posibilidad de que el acervo cultural de Banamex sea expuesto a los ciudadanos.

Sobre la propuesta para adquirir parte de Citi por parte de Grupo México, la presidenta se limitó a reiterar que fue rechazada, por lo que hasta ahora solo el empresario Chico Pardo ha logrado concretar parte de la compra.

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habrá una reunión con acreedores del empresario Ricardo Salinas Pliego para abordar el tema del pago de sus impuestos, sin embargo, dijo, aún no hay fecha para el encuentro.

“Todavía no hay fecha, pero sí se va a tener una reunión como ya lo había comentado”, indicó.

Sheinbaum explicó que, si el empresario decide pagar, puede tener descuentos a las multas "dentro del marco legal", aunque aclaró que ni Salinas ni sus acreedores han hecho saber al gobierno que tienen la intención de hacerlo.

"No ha habido de parte del empresario o sus representantes legales algo que diga: 'sí voy a pagar'", expresó.

presidencia

Sheinbaum: "Han abusado de la Ley de Amparo quienes más recursos tienen"

La semana pasada, la presidenta informó que recibió una carta de personas a las que les debe el empresario Ricardo Salinas Pliego para reunirse con ella, encuentro que aceptó realizar.

“Vi ahí en las redes que decían: '¿Por qué la Presidenta va a recibir a estas personas que le están pidiendo reunión?' Pues porque tiene que ver con un arbitraje en donde esté involucrado el Estado mexicano relacionado con el Tratado Comercial. Entonces, por eso es importante recibirlos, con la Secretaría de Economía, dado que están solicitando una cita”, dijo el pasado 2 de octubre.

