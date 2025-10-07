“Todo indica que fue su propio chofer”, dice Harfuch sobre asesinato de sacerdote

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre, sin embargo, el lunes la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el clérigo fue asesinado.

"Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los probables responsables", informó la Fiscalía.

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reportó la desaparición del sacerdote de 59 años, quien fue visto por última vez en la comunidad Atzcala, en Cocula.

En la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad informó que se busca al chófer del sacerdote.

“Estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona”, indicó.