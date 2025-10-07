Publicidad

presidencia

“Todo indica que fue su propio chofer”, dice Harfuch sobre asesinato de sacerdote

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Omar García Harfuch, informó que se desconoce el móvil del homicidio del padre.
mar 07 octubre 2025 09:30 AM
Harfuch-asesinato-sacerdote.jpeg
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que ya se busca al chófer del sacerdote asesinado. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Omar García Harfuch, informó que el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada pudo ser cometido por su chófer.

“Él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer”, explicó el secretario de Seguridad.

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre, sin embargo, el lunes la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el clérigo fue asesinado.

"Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los probables responsables", informó la Fiscalía.

En la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad informó que se busca al chófer del sacerdote.

“Estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona”, indicó.

Sobre qué pudo motivar el asesinato del sacerdote, el secretario comentó que aún se desconoce, pero descartó que pudiera estar involucrado con algún mal comportamiento.

“El móvil no lo tendríamos todavía. No tenemos conocimiento de amenazas ni de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto. Fue un delito muy lamentable en la zona y vamos a apoyar en todo a la fiscalía”, comentó.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó sus condolencias por el asesinato del padre e informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está en contacto con la iglesia católica.

