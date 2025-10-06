El sacerdote Bertoldo Pantaleón fue asesinado en Guerrero, confirma Fiscalía

Después de que se reportara el hallazgo del cuerpo de Pantaleón, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron a la escena del crimen para iniciar con las investigaciones.

La Fiscalía General estatal aseguró que trabajará para hallar a los responsables del hecho.

Pantaleón Estrada, de 59 años, se encontraba en la comunidad de Mezcala, municipio de Zumpango de Neri, cuando se le vio por última vez con vida.

El sacerdote estaba a cargo de la parroquia de San Cristóbal, ubicada en Mezcala.

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa condenó el crimen y pidió oraciones a los seguidores católicos para que Guerrero pueda encontrar la paz.

''Agradecemos a todas las personas que nos han ayudado en su búsqueda, que Dios todopoderoso les recompense esta ayuda que han brindado'', señaló.

Este mismo lunes, el sacerdote será velado en la comunidad en la que prestaba sus servicios religiosos.

Mezcala se encuentra a menos de una hora de distancia de Chilpancingo, capital de Guerrero. Es un territorio asediado por grupos criminales.