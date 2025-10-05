“En la defensa de la soberanía nacional, lo hace con firmeza y convicción”, dice en letra roja sobre una cartulina amarilla que carga el adulto mayor y quien es uno de los más de dos millones de beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores.

Originario de Oaxaca, el hombre de caminar lento es uno de los miles de mexicanos que de forma individual o colectiva respondieron a la tercera convocatoria de Sheinbaum para asistir al Zócalo y también lo hizo en las otras dos ocasiones, en octubre de 2024 en su toma de posesión y en marzo cuando llamó a los ciudadanos para informar el proceder de su gobierno ante las amenazas de aranceles de su homólogo estadounidense.

Arropada por su gabinete, gobernadores, legisladores y miles de simpatizantes, a las 11:23 horas inició su mensaje.

Antes de referirse al hombre y gobierno que marcó su primer año del sexenio y de enlistar sus logros en materia económica, seguridad y educativa, recordó al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, a quien asegura es el mejor presidente de la historia de México, pero que, en medio de las últimas polémicas de huachicol en la Marina, calificó de honrado y con quién nunca habrá ruptura porque forman parte del mismo movimiento.

200 pesos el peluche de Sheinbaum con el atuendo que usó el fia que asumió como presidenta



📷: @Lidstelle

“Quisieran separarnos en el movimiento de la transformación, que nos dividamos en el proyecto humanismo mexicano. Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México. Nunca se rindió ante la presión, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien: su presidenta, tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios”, soltó la mujer que en 2023 recibió el bastón de mando de López Obrador y la conducción del movimiento político.

Sin mencionar por su nombre a Donald Trump, Sheinbaum resaltó que su gobierno defiende la soberanía y solo responde a un solo amo: el pueblo de México.

Para parte de ese pueblo que la acompañó en el cierre de este domingo de la gira de 32 informes de gobierno en los que reunió durante un mes a más de 500,000 personas, se instalaron más de 25,000 sillas para pudieran escuchar sentados el discurso de 55 minutos.

Y, aunque hace unos días en una mañanera reveló que en la estructura de su discurso el mensaje político estaría hasta el final, hubo un adelanto para quienes están inmersos en polémicas.

“La honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad”, sentenció.

No dijo ningún nombre, pero desde el Zócalo –todavía con adornos patrios y vallas pintadas de la manifestación del 2 de octubre– escuchaban Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, involucrados en polémicas en días pasados por lujos o irregularidades patrimoniales.