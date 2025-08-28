Publicidad

presidencia

“Viernes muy mexicano”, la nueva iniciativa para incentivar el comercio de barrio

El último viernes de cada mes los mexicanos podrán encontrar descuentos en comercios familiares y de barrio, informó Octavio De la Torre De Stéffano, presidente de la Canaco.
jue 28 agosto 2025 10:06 AM
"Viernes muy mexicano" fue presentado durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio De la Torre De Stéffano, anunció “Viernes muy mexicano”, una iniciativa que busca incentivar las ventas en comercios de barrio y familiares, por lo que el último viernes de cada mes habrá ofertas.

“El objetivo es tan sencillo como poderoso: que las familias elijan productos y servicios nacionales en sus negocios familiares de confianza. Habrá promociones, experiencias locales y una gran activación el último viernes de cada mes. No se va a tratar solo de descuentos, se trata de orgullo y pertenencia”, explicó durante la conferencia matutina.

A partir del próximo 26 de septiembre se pondrá en marcha “Viernes muy mexicano” en la que participarán comercios, artesanos, servicios, productores, turismo y fabricantes.

“Los comercios y prestadores de servicios participantes van a tener un distintivo visible con un mensaje que va a decir ‘Aquí se vive un viernes muy mexicano’. Habrá un código QR también que va a llevar al consumidor a un mapa digital para que pueda encontrar de manera rápida los negocios cercanos a donde se encuentren”, explicó.

A través de esta iniciativa, las familias podrán adquirir productos a mejores precios, mientras que los vendedores ganarán flujo, clientes y arraigo.

“Producir aquí y comprar aquí es cuidar los empleos, los impuestos locales, la seguridad comunitaria y el bienestar”, indicó.

Y ahora que ‘México está de moda’, dijo, es momento de que el orgullo mexicano se manifieste comprando a los vendedores nacionales.

“Que México esté de moda también entre los mexicanos, que el orgullo se exprese en el carrito de súper, en el café de la esquina, en la reservación del fin de semana, en el servicio que se contrata en la colonia”, agregó.

Desde este 4 de septiembre, los negocios se pueden registrar para formar parte de la iniciativa “Viernes muy mexicano”. El registro se realizará en www.viernesmuymexicano.com.mx y durante septiembre se entregarán los engomados que los distinguirá.

