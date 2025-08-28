“Viernes muy mexicano”, la nueva iniciativa para incentivar el comercio de barrio

A partir del próximo 26 de septiembre se pondrá en marcha “Viernes muy mexicano” en la que participarán comercios, artesanos, servicios, productores, turismo y fabricantes.

“Los comercios y prestadores de servicios participantes van a tener un distintivo visible con un mensaje que va a decir ‘Aquí se vive un viernes muy mexicano’. Habrá un código QR también que va a llevar al consumidor a un mapa digital para que pueda encontrar de manera rápida los negocios cercanos a donde se encuentren”, explicó.

A través de esta iniciativa, las familias podrán adquirir productos a mejores precios, mientras que los vendedores ganarán flujo, clientes y arraigo.

“Producir aquí y comprar aquí es cuidar los empleos, los impuestos locales, la seguridad comunitaria y el bienestar”, indicó.

Y ahora que ‘México está de moda’, dijo, es momento de que el orgullo mexicano se manifieste comprando a los vendedores nacionales.