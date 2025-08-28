“Viernes muy mexicano”, la nueva iniciativa para incentivar el comercio de barrio

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio De la Torre De Stéffano, anunció “Viernes muy mexicano”, una iniciativa que busca incentivar las ventas en comercios de barrio y familiares, por lo que el último viernes de cada mes habrá ofertas.
“El objetivo es tan sencillo como poderoso: que las familias elijan productos y servicios nacionales en sus negocios familiares de confianza. Habrá promociones, experiencias locales y una gran activación el último viernes de cada mes. No se va a tratar solo de descuentos, se trata de orgullo y pertenencia”, explicó durante la conferencia matutina.