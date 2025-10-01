Sheinbaum sobre propiedades de 'Alito': “Entiendo que fueron adquiridas con lavado de dinero"

"Alito" denunciará a Sheinbaum
En respuesta, el líder del PRI, Alejandro Moreno, anunció que denunciará a la presidenta Claudia Sheinbaum en México y ante instancias internacionales.
"En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama", aseguró.
Vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México"
Alejandro Moreno
El dirigente señaló que su patrimonio es lícito. Criticó que cuando se trata de políticos de la oposición se les calumnia, mientras que, cuando las acusaciones son en contra de políticos de Morena, se justifica.
"Lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, Morena, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo “QUE NO HAY PRUEBAS”. Como la pandilla de corruptos, Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán, que han saqueado al pueblo de México", escribió en sus redes.