Sheinbaum sobre propiedades de 'Alito': “Entiendo que fueron adquiridas con lavado de dinero"

Uno de los predios es de 1.4 hectáreas, uno de 5.2 hectáreas y otro más de 1,100 metros.

En su conferencia de este miércoles, la presidenta explicó que la intención de legislar sobre la extinción de dominio es que, cuando se compruebe que hubo algún ilícito en la adquisición de propiedades, se proceda y no sean procesos largos.

“Es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en casos de delincuencia organizada donde está probado, o sea, ya está la sanción a la persona, hacer la extinción de dominio es muy largo. (...) Tienen que demostrarse y cualquier cosa la tiene que determinar un juez, pero si por corrupción, por mal uso del recurso se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos, a través de algún moche o alguna otra cosa, pues sí, que se entregue a la SEP para hacer escuelas y universidades”, comentó.

La presidenta no informó cuándo se presentará la iniciativa para modificar la extinción de dominio, pero adelantó que la consejera jurídica Ernestina Godoy ya la está trabajando.