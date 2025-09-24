Sheinbaum: ataque a la nieta de Rubén Rocha parece un robo, pero ya se investiga

El clima de violencia por el que atraviesa Sinaloa alcanzó a la familia del gobernador. A plena luz del día intentaron despojar de su camioneta a una de sus nietas, a pesar de que iba vigilada por guardias adscritos a la dirección de Servicios de Protección de la Policía Estatal Preventiva del estado. El incidente ocurrió cuando transitaba sobre el Boulevard Jesús Kumate, al sur de Culiacán.

En sus redes sociales, el gobernador atribuyó el ataque a un intento de despojo de la camioneta e informó que su nieta resultó ilesa.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

Sobre este hecho, la presidenta aseguró que no se descarta ningún otro móvil como parte de las investigaciones que se están realizando.

"Sí, iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo y hubo agresión contra estas personas. Hasta ahora lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del gabinete de Seguridad", comentó.

Sobre su visita el próximo fin de semana a Sinaloa, la presidenta aseguró que hay condiciones para que realice el informe de labores que corresponde a esa entidad.

Desde septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una crisis de violencia que dejó hasta hasta ahora 1,827 homicidios dolosos.