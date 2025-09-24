Publicidad

presidencia

Sheinbaum: ataque a la nieta de Rubén Rocha parece un robo, pero ya se investiga

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existen condiciones de seguridad para que pueda realizar en Sinaloa un evento masivo sobre su informe de gobierno.
mié 24 septiembre 2025 10:46 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum visitará Sinaloa el próximo fin de semana como parte de su gira en el país. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el ataque a una nieta de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, se pudo tratar de un intento de robo, sin embargo, aseveró que ya se investiga y no se descarta ningún móvil.

"Se está investigando cuál fue la causa, parece que la causa fue el robo del vehículo, no necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras están haciendo todas las investigaciones y el gabinete de Seguridad va a seguir dando la información", informó en su conferencia de prensa.

El clima de violencia por el que atraviesa Sinaloa alcanzó a la familia del gobernador. A plena luz del día intentaron despojar de su camioneta a una de sus nietas, a pesar de que iba vigilada por guardias adscritos a la dirección de Servicios de Protección de la Policía Estatal Preventiva del estado. El incidente ocurrió cuando transitaba sobre el Boulevard Jesús Kumate, al sur de Culiacán.

En sus redes sociales, el gobernador atribuyó el ataque a un intento de despojo de la camioneta e informó que su nieta resultó ilesa.

Sobre este hecho, la presidenta aseguró que no se descarta ningún otro móvil como parte de las investigaciones que se están realizando.

"Sí, iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo y hubo agresión contra estas personas. Hasta ahora lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del gabinete de Seguridad", comentó.

Sobre su visita el próximo fin de semana a Sinaloa, la presidenta aseguró que hay condiciones para que realice el informe de labores que corresponde a esa entidad.

