Lluvias colapsan dos puentes en Chiapas; Sheinbaum promete su reconstrucción

Debido a las lluvias de este viernes que provocaron el colapso de dos puentes, simpatizantes no lograron asisir al evento que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en Tapachula, Chiapas.
sáb 20 septiembre 2025 12:54 PM
Las fuertes lluvias de la noche del viernes provocaron daños e inundaciones en siete municipios de Chiapas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió este sábado a la reconstrucción de dos puentes que colapsaron el viernes en Chiapas debido a las fuertes lluvias registradas en la entidad.

Durante su visita a Tapachula, realizada como parte de su gira nacional, la mandataria federal abrió su mensaje reiterando dicho compromiso.

"Antes de iniciar, comprometerme una vez más, ya lo dijo el gobernador: ya está ahí la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para poder arreglar los dos puentes que se vinieron abajo lo más pronto posible, para apoyar al pueblo de Chiapas", dijo Sheinbaum.

El anuncio se da luego de que la noche del viernes, las intensas lluvias provocaran el colapso de varios puentes, lo que dejó incomunicados a siete municipios de la Costa Grande y de Los Llanos de Chiapas.

Los puentes afectados fueron el Pacayal, sobre la carretera Pijijiapan–Mapastepec, y el Tablazón, en el tramo Mapastepec–Acapetahua, cuya caída interrumpió la circulación en las zonas.

Tras el colapso del puente Tablazón, en la comunidad de Ulapa, Mapastepec, la Secretaría de Protección Civil informó que se trabajaba en la búsqueda de rutas alternas para mantener comunicadas a las comunidades costeras, especialmente los municipios de Mapastepec y Tapachula.

Personal de Protección Civil también orientó a los viajeros con destino a Tuxtla o Tapachula para que regresaran a sus hogares, ya que no había paso en la ruta principal.

Este sábado se habilitó una ruta alterna de Mapastepec a Tapachula; sin embargo, está destinada únicamente para vehículos grandes como camionetas.

El gobernador Eduardo Ramírez, quien acompañó a la presidenta en su evento de este sábado, dijo que debido al colapso de los puentes varios paisanos no pudieron al evento de la mandataria federal.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional aún pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

