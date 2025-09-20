Lluvias colapsan dos puentes en Chiapas; Sheinbaum promete su reconstrucción

Tras el colapso del puente Tablazón, en la comunidad de Ulapa, Mapastepec, la Secretaría de Protección Civil informó que se trabajaba en la búsqueda de rutas alternas para mantener comunicadas a las comunidades costeras, especialmente los municipios de Mapastepec y Tapachula.

Personal de Protección Civil también orientó a los viajeros con destino a Tuxtla o Tapachula para que regresaran a sus hogares, ya que no había paso en la ruta principal.

Este sábado se habilitó una ruta alterna de Mapastepec a Tapachula; sin embargo, está destinada únicamente para vehículos grandes como camionetas.

El gobernador Eduardo Ramírez, quien acompañó a la presidenta en su evento de este sábado, dijo que debido al colapso de los puentes varios paisanos no pudieron al evento de la mandataria federal.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional aún pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.