presidencia

Sheinbaum promete terminar construcción del Tren México-Querétaro, que reporta 8% de avance

Este proyecto, supervisado por la presidenta, busca reducir el trayecto entre ambas ciudades a tan solo dos horas.
sáb 20 diciembre 2025 08:04 PM
Sheinbaum supervisa construcción del Tren México-Querátaro
El gobierno estima terminar en 2027 la obra, que este sábado supervisó la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que el Tren México-Querétaro quedará listo este sexenio sin retrasos en la construcción, que inició en abril de 2025.

Esta obra es parte de su plan de recuperación de los trenes de pasajeros y busca reducir el tiempo de traslado entre ambas ciudades a tan solo dos horas.

Al supervisar el proyecto, que reporta un 8% de avance en la construcción, aseguró que no existe ningún conflicto social y que hay consenso con la población para garantizar el pago a precios justos por la adquisición de los derechos de vía.

“Estamos seguros que vamos a cumplir", declaró.

Sheinbaum recorrió el tramo que se edifica en San Juan del Río. Con una longitud de 80 kilómetros, este tramo es uno de los cuatro que se construirán en el estado de Querétaro.

En total, el Tren México-Querétaro tendrá 226 kilómetros. Su construcción se dividió en 12 tramos, en los que se trabaja de manera simultánea para inaugurar la obra en 2027.

Las obras incluyen la construcción de túneles para no afectar el tráfico que existe en la Autopista México-Querétaro.

El director general de la ARTF, Andrés Lajous Loaeza, dijo que esta obra garantizará un recorrido de 2 horas desde Ciudad de México a Querétaro; de una hora 20 minutos de Ciudad de México a San Juan del Río y de 43 minutos de San Juan del Río al centro de Querétaro.

