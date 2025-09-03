Será una reunión muy cordial, dice Sheinbaum sobre encuentro con Marco Rubio

La mandataria detalló que, aunque México y Estados Unidos tendrán un nuevo entendimiento en materia de seguridad denominado, no se firmará ningún documento.
“Lo que dice Relaciones Exteriores es que no necesariamente es una firma, es un entendimiento porque si se firma tiene otra connotación en la política exterior, en las definiciones, pero sí es un programa de cooperación en el que estamos de acuerdo los dos países”, agregó.
Por la tarde, Rubio llegó a México y lo hizo a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
Previo a salir de Estados Unidos, Rubio aseguró que el gobierno de Donald Trump atacará a los cárteles del narcotráfico sin importar dónde estén.
“Vamos a combatir a los cárteles de la droga donde quiera que operen contra los intereses de Estados Unidos. La principal obligación del presidente es garantizar el bienestar nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo", dijo.
Sobre las declaraciones del presidente Trump respecto a que no acepta la intervención militar de Estados Unidos, la presidenta evitó polemizar.
"Hoy va a haber una buena reunión con el secretario de Estado y nos quedamos con lo que va a ser el día de hoy y no voy a entrar en debate... no es verdad esta afirmación que hace"