presidencia

Será una reunión muy cordial, dice Sheinbaum sobre encuentro con Marco Rubio

La presidenta aseguró que no es verdad la afirmación que hizo el presidente Donald Trump sobre que tiene miedo y por eso no permite la intervención militar de Estados Unidos a México.
mié 03 septiembre 2025 09:19 AM
sheinbaum-reunion-rubio.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que tendrá una relación cordial con el secretario de Estado, Marco Rubio.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será cordial la reunión que sostendrá con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con quien abordará temas de seguridad y tópicos comerciales.

“Va a ser una reunión muy cordial, el programa de trabajo ya tiene nombre: programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestra soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación y va a ser una relación cordial”, planteó.

De acuerdo con la agenda del secretario Marco Rubio, la reunión con la presidenta Sheinbaum se realizará a las 10:00 horas en Palacio Nacional y más tarde participará en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.

Durante el encuentro, la presidenta explicó que su equipo presentará las acciones y los logros en materia de seguridad.

“Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad; en qué hemos colaborado de manera conjunta en el marco del respeto a nuestras soberanías”, indicó.

Señaló que como parte de los temas que le interesa abordar está la comunidad de mexicanos que radica en Estados Unidos.

Aunque a Rubio no le corresponde abordar temas comerciales, también buscará plantearlos durante la mesa de diálogo.

“Aunque no le corresponde específicamente al secretario del Departamento de Estado pues vamos a tocar algunos temas de comercio, de cooperación”, agregó.

La mandataria detalló que, aunque México y Estados Unidos tendrán un nuevo entendimiento en materia de seguridad denominado, no se firmará ningún documento.

“Lo que dice Relaciones Exteriores es que no necesariamente es una firma, es un entendimiento porque si se firma tiene otra connotación en la política exterior, en las definiciones, pero sí es un programa de cooperación en el que estamos de acuerdo los dos países”, agregó.

Por la tarde, Rubio llegó a México y lo hizo a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Previo a salir de Estados Unidos, Rubio aseguró que el gobierno de Donald Trump atacará a los cárteles del narcotráfico sin importar dónde estén.

“Vamos a combatir a los cárteles de la droga donde quiera que operen contra los intereses de Estados Unidos. La principal obligación del presidente es garantizar el bienestar nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo", dijo.

Sobre las declaraciones del presidente Trump respecto a que no acepta la intervención militar de Estados Unidos, la presidenta evitó polemizar.

"Hoy va a haber una buena reunión con el secretario de Estado y nos quedamos con lo que va a ser el día de hoy y no voy a entrar en debate... no es verdad esta afirmación que hace"

