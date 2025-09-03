Será una reunión muy cordial, dice Sheinbaum sobre encuentro con Marco Rubio

De acuerdo con la agenda del secretario Marco Rubio, la reunión con la presidenta Sheinbaum se realizará a las 10:00 horas en Palacio Nacional y más tarde participará en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.

Durante el encuentro, la presidenta explicó que su equipo presentará las acciones y los logros en materia de seguridad.

“Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad; en qué hemos colaborado de manera conjunta en el marco del respeto a nuestras soberanías”, indicó.

Señaló que como parte de los temas que le interesa abordar está la comunidad de mexicanos que radica en Estados Unidos.

Aunque a Rubio no le corresponde abordar temas comerciales, también buscará plantearlos durante la mesa de diálogo.

“Aunque no le corresponde específicamente al secretario del Departamento de Estado pues vamos a tocar algunos temas de comercio, de cooperación”, agregó.