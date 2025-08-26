Sheinbaum: ¿a quién le daba dinero “El Mayo”? Se tiene que denunciar

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se denuncie a quién recibió sobornos del Cártel de Sinaloa, luego de que en su declaración de culpabilidad Ismael “El Mayo” Zambada dijo que durante años entregó dinero a mandos militares, policiales y políticos en México para operar con impunidad.

"Pues tiene que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque, puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó. Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular", dijo este martes en su conferencia de prensa.

Sheinbaum aseguró que su gobierno no tiene más información sobre lo que dijo Zambada durante su juicio realizado ante una corte de Nueva York, en Estados Unidos.

“La decisión que toma este personaje, ‘El Mayo’, con sus abogados y que comunica el abogado y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos, eso es lo que nosotros tenemos conocimiento”, sostuvo.