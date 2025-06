Sheinbaum en el G7 es la oportunidad para distender la relación con EU y con Trump

Ampliar las relaciones con el mundo

La asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum también permitirá que México vea y sea visto por otras economías, sobre todo cuando su principal aliado comercial movió las piezas del tablero comercial y está en puerta la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para Barthélémy Michalon, México puede mirar primero hacia la región y reforzar sus relaciones con Canadá, pero también con las otras economías que estarán presentes.

El encuentro con Trump será importante, valioso, pero México puede mostrar que sus relaciones internacionales incluyen Estados Unidos, pero no se limitan a Estados Unidos”. Barthélémy Michalon, profesor del Tec de Monterrey.

El especialista observa que no es casualidad que Canadá haya invitado a México, sobre todo después de que ambos países tomaron caminos separados en torno a los aranceles impuestos por EU, y de Trump sugirió nuevamente que el anfitrión del G7 se anexe como un estado más de Estados Unidos.

“Canadá ahora está experimentando lo que México conoce, el hecho de tener una relación ambigua y difícil, y con altibajos con Estados Unidos. Entonces una especie de convergencia entre México y Canadá por el trato similar que estamos recibiendo por parte de Estados Unidos. Entonces, no es ninguna casualidad que Canadá haya decidido extender esta invitación hacia México”, agrega el catedrático del Tec de Monterrey.

Otra de las oportunidades que el G7 abre a México es reposicionar su imagen ante el mundo tras un sexenio en el que se optó por pocos viajes al extranjero y limitada presencia en cumbres por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La presencia de México en la reunión del G7 sirve para reivindicar la importancia de la política exterior, especialmente en el escenario de las presiones de Trump en asuntos migratorios, comerciales y de seguridad”, agrega Rafael Velázquez.

La agenda

Si bien la cumbre inició este domingo, Sheinbaum informó que viajará hoy -en vuelo comercial- para participar en las actividades de mañana.

El mismo martes, Sheinbaum sostendrá reuniones bilaterales antes de regresar por la noche a la Ciudad de México.

En su asistencia al G-7, la presidenta tiene prevista una o dos intervenciones, en las que el tema elegido es la paz.

"Vamos a hablar de la paz. Formalmente ese no es el tema, pero hoy más que nunca tenemos que hablar de la paz; entonces, sí vamos a hablar de este tema en el G7", informó el viernes pasado.

Además de sostener una reunión con Trump, la presidenta Sheinbaum podría tener encuentros con otros jefes de Estado.

"Hay reuniones bilaterales que, como no da tiempo, se hacen al mismo tiempo que está la plenaria o el ejercicio multilateral, porque si no, no da tiempo. Así pasó también en el G20, yo no sabía que ese era el mecanismo, pero se salen los presidentes a atender su bilateral y luego regresan. Entonces, tiene que ver con esta agenda que se está construyendo. Y hay la solicitud de algunas reuniones y vamos a ver. Todavía no sabemos exactamente la reunión", señaló.