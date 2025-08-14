Publicidad

presidencia

"En México el pueblo manda", dice Sheinbaum tras nuevo ataque de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum subió un video a sus redes sociales en el mandó este mensaje "para el mundo", aunque sin mencionar al republicano.
jue 14 agosto 2025 04:19 PM
sheinbaum-responde-trump-ataque
La presidenta Claudia Sheinbaum reinauguró este jueves la Cineteca Chapultepec, al tiempo que Donald Trump dijo que México acata las órdenes de EU en materia de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó este jueves que, en México, el pueblo manda.

Luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que México acata las órdenes de EU en materia de seguridad, la mandataria subió un video en el que pareció responder al republicano.

"Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: en México, el pueblo manda”, expresó.

Sheinbaum no mencionó a Estados Unidos ni a Trump en el video, aunque escribió la frase: "En México el pueblo manda" en la publicación.

La presidenta acudió hoy a la Cineteca Chapultepec para conmemorar el Día del Cine Mexicano; al término del evento, la mandataria grabó el video -de poco más de un minuto- en el que destaca el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura.

El presidente Donald Trump afirmó que México acata las órdenes de EU en materia de seguridad, al igual que Canadá, y aseguró que el mundo ha comenzado a respetar nuevamente a los estadounidenses.

“Y México hace lo que les decimos que hagan. Y Canadá hace lo que les decimos que hagan. Porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte, la frontera sur, y ambas eran horribles”, declaró en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Sheinbaum ha reiterado que mantendrá la "cabeza fría" ante los dichos y declaraciones de Trump sobre México. También ha insistido que nuestro país es libre y independiente, por lo que siempre defenderá su soberanía.

Sheinbaum Trump
Internacional

Trump asegura que México obedece a EU; Sheinbaum responde: “El pueblo manda”

