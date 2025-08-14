"En México el pueblo manda", dice Sheinbaum tras nuevo ataque de Trump

Sheinbaum no mencionó a Estados Unidos ni a Trump en el video, aunque escribió la frase: "En México el pueblo manda" en la publicación.

La presidenta acudió hoy a la Cineteca Chapultepec para conmemorar el Día del Cine Mexicano; al término del evento, la mandataria grabó el video -de poco más de un minuto- en el que destaca el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

El presidente Donald Trump afirmó que México acata las órdenes de EU en materia de seguridad, al igual que Canadá, y aseguró que el mundo ha comenzado a respetar nuevamente a los estadounidenses.

“Y México hace lo que les decimos que hagan. Y Canadá hace lo que les decimos que hagan. Porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte, la frontera sur, y ambas eran horribles”, declaró en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Sheinbaum ha reiterado que mantendrá la "cabeza fría" ante los dichos y declaraciones de Trump sobre México. También ha insistido que nuestro país es libre y independiente, por lo que siempre defenderá su soberanía.