Sheinbaum: envío de 26 mexicanos es por seguridad y no por petición de EU

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) y la Fiscalía General de la República informaron este martes que 26 personas privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país fueron trasladadas a los Estados Unidos, luego de que fueran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas y otros delitos. Todos tenían orden de extradición.

“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, informaron las instituciones en un comunicado.

Entre los detenidos se encuentran líderes e integrantes de cárteles que fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

Destacan Servando Gómez, 'La Tuta', exlíder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, 'El Cuini', mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', y Juan Carlos Félix Gastélum, 'El Chavo Félix ', yerno de Ismael 'El Mayo' Zambada.