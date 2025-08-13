Publicidad

presidencia

Sheinbaum: envío de 26 mexicanos es por seguridad y no por petición de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión fue soberana y no forma parte del acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos.
mié 13 agosto 2025 09:48 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la decisión se tomó por el Consejo Nacional de Seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la decisión de enviar a 26 delincuentes mexicanos a Estados Unidos fue por la seguridad de México y aclaró que no se hizo por presiones de Estados Unidos.

“Lo que sí podemos decir es que en todos estos casos, los casos de extradición, de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo petición. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas”, aseguró.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) y la Fiscalía General de la República informaron este martes que 26 personas privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país fueron trasladadas a los Estados Unidos, luego de que fueran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas y otros delitos. Todos tenían orden de extradición.

“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, informaron las instituciones en un comunicado.

Entre los detenidos se encuentran líderes e integrantes de cárteles que fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

Destacan Servando Gómez, 'La Tuta', exlíder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, 'El Cuini', mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', y Juan Carlos Félix Gastélum, 'El Chavo Félix ', yerno de Ismael 'El Mayo' Zambada.

Sobre este envío, la presidenta rechazó que se trate de una petición como parte del acuerdo de seguridad con Estados Unidos, el cual está por ser firmado.

“Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país y se toman a partir de Consejo Nacional de Seguridad”, comentó.

El Consejo Nacional de Seguridad está integrado por el presidente de la República, los secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad Pública, el fiscal general de la República, gobernadores y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

