81 migrantes mexicanos están detenidos en Alcatraz, informa Sheinbaum

“A nivel diplomático estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días y que si ellos, si así lo deciden porque hay personas que quieren hacer un juicio en los Estados Unidos, entonces no quieren la deportación inmediata, pero aquellos que lo quieran hacer de inmediato nosotros les damos todo el apoyo”, comentó.
La presidenta manifestó su rechazo a este tipo de centros de reclusión, los cuales, apuntó, no son de tipo federal, sino estatal.
“No estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión, son estatales, además no son federales, son del estado de Florida, de ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal”, indicó.