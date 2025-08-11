81 migrantes mexicanos están detenidos en Alcatraz, informa Sheinbaum

Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y hoy cónsul de México en Miami, es quien se entrevistó con los mexicanos que fueron ingresados al centro conocido como Alligator Alcatraz.

El 23 de julio se entrevistó con 11, el 29 del mismo mes con 39 y el 5 de agosto con 31.

“Todos ellos están en comunicación con el consulado de México en Miami, ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón. Está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, dijo.

La presidenta informó que a nivel diplomático su gobierno trabaja para que los mexicanos que fueron detenidos estén el menor tiempo en ese centro migratorio que está rodeado por pantanos y caimanes.