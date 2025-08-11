Publicidad

presidencia

81 migrantes mexicanos están detenidos en Alcatraz, informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este tipo de centros de reclusión. Afirmó que su gobierno apoyará a la repatriación de aquellos que así lo requieran.
lun 11 agosto 2025 09:27 AM
sheinbaum-mexicanos-alcatraz.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno de México ha entrado en comunicación con los mexicanos que fueron detenidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 81 migrantes de origen mexicano fueron detenidos en el centro Alligator Alcatraz, en Florida, como parte del plan de deportaciones que implementa el gobierno de Donald Trump.

“Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados” , aseguró.

Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y hoy cónsul de México en Miami, es quien se entrevistó con los mexicanos que fueron ingresados al centro conocido como Alligator Alcatraz.

El 23 de julio se entrevistó con 11, el 29 del mismo mes con 39 y el 5 de agosto con 31.

“Todos ellos están en comunicación con el consulado de México en Miami, ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón. Está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, dijo.

La presidenta informó que a nivel diplomático su gobierno trabaja para que los mexicanos que fueron detenidos estén el menor tiempo en ese centro migratorio que está rodeado por pantanos y caimanes.

“A nivel diplomático estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días y que si ellos, si así lo deciden porque hay personas que quieren hacer un juicio en los Estados Unidos, entonces no quieren la deportación inmediata, pero aquellos que lo quieran hacer de inmediato nosotros les damos todo el apoyo”, comentó.

La presidenta manifestó su rechazo a este tipo de centros de reclusión, los cuales, apuntó, no son de tipo federal, sino estatal.

“No estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión, son estatales, además no son federales, son del estado de Florida, de ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal”, indicó.

