EU sanciona a tres integrantes del Cártel del Noreste y a un “narcorrapero”

Los sancionados son Abdón Rodríguez, “Chucho”; Antonio Romero alías “Romeo”, un expolicía, y Francisco Javier Esqueda, “Franky de la Joya”. Mientras que el rapero sancionado es Ricardo Hernández, “El Makabélico”.

“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento del Tesoro seguirá incansable en su esfuerzo por priorizar a Estados Unidos, combatiendo a los cárteles terroristas de la droga. Estos cárteles envenenan a los estadounidenses con fentanilo y llevan a cabo operaciones de tráfico de personas a lo largo de nuestra frontera suroeste”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Anteriormente conocidos como "Los Zetas", el Cártel del Noreste es descrito como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México. En febrero pasado fue designado como Organización Terrorista Extranjera (OTE).

“La influencia del CDN en las ciudades fronterizas mexicanas de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Piedras Negras, Coahuila, ha afectado a las comunidades de ambos lados de la frontera y el papel del cártel en el tráfico de fentanilo y el tráfico de personas a Estados Unidos pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, informó el Departamento del Tesoro.