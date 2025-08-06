Publicidad

EU sanciona a tres integrantes del Cártel del Noreste y a un “narcorrapero”

El Departamento del Tesoro informó que los hombres designados desempeñan un papel clave en el Cártel del Noreste, al cual señala como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas en México
mié 06 agosto 2025 12:40 PM
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre las nuevas sanciones a integrantes del Cártel del Noreste.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres integrantes del Cártel del Noreste (CDN) y a un rapero que fue identificado como socio de ese grupo criminal.

“Los individuos designados hoy desempeñan un papel clave en la colaboración con el CDN en sus atroces crímenes, incluyendo asesinatos, decapitaciones, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero”, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los sancionados son Abdón Rodríguez, “Chucho”; Antonio Romero alías “Romeo”, un expolicía, y Francisco Javier Esqueda, “Franky de la Joya”. Mientras que el rapero sancionado es Ricardo Hernández, “El Makabélico”.

“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento del Tesoro seguirá incansable en su esfuerzo por priorizar a Estados Unidos, combatiendo a los cárteles terroristas de la droga. Estos cárteles envenenan a los estadounidenses con fentanilo y llevan a cabo operaciones de tráfico de personas a lo largo de nuestra frontera suroeste”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Anteriormente conocidos como "Los Zetas", el Cártel del Noreste es descrito como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México. En febrero pasado fue designado como Organización Terrorista Extranjera (OTE).

“La influencia del CDN en las ciudades fronterizas mexicanas de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Piedras Negras, Coahuila, ha afectado a las comunidades de ambos lados de la frontera y el papel del cártel en el tráfico de fentanilo y el tráfico de personas a Estados Unidos pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, informó el Departamento del Tesoro.

El Cártel del Noreste es una organización con sede en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Sus actividades criminales involucran el tráfico de sustancias como fentanilo, metanfetamina, cristal, heroína, marihuana y cocaína. También participa en la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas y el secuestro extorsivo.

“CDN utiliza autobuses comerciales de pasajeros para contrabandear drogas a Estados Unidos. La organización participa en operaciones de tráfico de personas a gran escala hacia Estados Unidos, a menudo secuestrando y explotando a migrantes con fines de extorsión o trabajo forzado”, afirma el Departamento del Tesoro.

