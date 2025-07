Destrucción de laboratorios y detenidos: los golpes contra el Cártel de Sinaloa

“Definitivamente, las organizaciones criminales han sido mermadas; al inicio del conflicto veíamos los convoyes de varias camionetas en Culiacán, hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes. Hubo meses con cero bloqueos de carreteras como al inicio, no quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales”, aseguró el secretario.

En el estado de Sinaloa se han obtenido los siguientes resultados por parte del@GabSeguridadMX del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio de 2025:

1,487 personas detenidas.

Más de 3 mil armas de fuego decomisadas.

53 toneladas de droga aseguradas.

¿Cuáles son los golpes?

La confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” no surgió de inmediato tras la detención de Zambada, sino casi dos meses después. En septiembre, Sinaloa comenzó con el ascenso de homicidios dolosos como parte de una pugna entre ambas facciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de Sinaloa, entre septiembre y junio se han registrado 1,396 homicidios dolosos en la entidad.

Detenciones

Durante estos últimos meses, ha habido más de un detenido por cada homicidio registrado, pues de acuerdo con Harfuch han sido detenidas 1,487personas, mientras que la cifra de muertes violentas asciende a 1,396.

Entre las aprehensiones clave para ambas facciones están:

-Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias 'El Perris', de “Los Chapitos”.

-Jesús Guzmán Castro, Chuy, identificado como operador de la facción de Los Mayitos.

-Samuel Arce Pérez, conocido como “El Cholo”, relacionado con la facción de Los Chapitos.

-Antonio “N”, conocido como “Chepe” y como operador de un brazo armado de “Los Mayitos”.