Sheinbaum: es un exceso la sanción a ciudadana por criticar a diputada

Aseveró que hay derecho a criticar y por ello suelen existir espacios de réplica, por ejemplo, dijo que su gobierno cuenta con la conferencia matutina para ejercer el derecho a responder.

Lo que tiene que acabarse, agregó, son las críticas hacia las mujeres por asuntos personales.

“Cuando hay una ofensa personal a una diputada, senadora o a cualquier persona, que tenga que ver con ser mujer, esta ofensa de diversos personajes, que tiene que ver con el físico de la persona y que no tiene que ver con la opinión política, sino que tiene que ver con una acusación por el hecho de ser mujer, de que color se pinta el cabello, el peso que tiene, eso sí tiene que reconocerse en la sociedad, que debe de acabarse. Eso no está bien, eso no tiene nada que ver con la censura”, indicó.