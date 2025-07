Sheinbaum enviará video a Trump con logros contra la delincuencia y el fentanilo

Como lo ha hecho desde hace meses, el presidente Donald Trump volvió a criticar a México. Durante la firma de la "Ley HALT Fentanyl", el mandatario estadounidense acusó que los cárteles de la droga "tienen un control muy fuerte sobre México" y señaló que México no hace lo suficiente en contra de la entrada de fentanilo a tierras estadounidenses.

Sobre estas declaraciones, la presidenta consideró que la Casa Blanca señaló al gobierno de México, pero aclaró que tiene como sustento el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

“¿Cuál es el argumento? García Luna, publicado por la Casa Blanca en febrero. Entonces eso es lo primero. No, no, somos como aquellos gobiernos, somos muy distintos, no todos somos iguales, me refiero a los gobiernos anteriores de México que tuvieron como secretario de seguridad a esta persona que llevaron a la guerra contra el narco, pero además permitieron la entrada de las agencias a niveles, porque no deberían permitir, porque fue injerencista y eso lo permitió en el sexenio de Calderón”, acusó.

Sobre la acusación de que México no hizo suficiente, la presidenta consideró que es porque Trump no tiene información sobre lo que hace su administración.

“Su idea es que no hemos hecho suficiente. Aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días. La cantidad de personas detenidas, la incautación de algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza. El día de ayer se hizo un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina muy grande, creo que de 46 toneladas por parte de la Secretaría de Marina. Entonces estamos nosotros trabajando todos los días”, agregó.