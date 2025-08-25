Sheinbaum evita pronunciarse sobre Julio César Chavez Jr: “Lo decidió el juez”

El juez federal Enrique Hernández Miranda resolvió que Julio César Chávez Jr. llevará su proceso penal en libertad, por lo que dejó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo.

De acuerdo con su abogado, Rubén Fernando Benítez, el hijo del boxeador histórico Julio César Chávez tendrá restricciones.

“Va a estar con varias restricciones que seguirá puntualmente, lo importante es que ya está con su familia y que su papá está muy contento con la resolución”, informó.

Julio César Chávez Jr. fue detenido con fines de deportación en Estados Unidos el 2 de julio. Permaneció casi un mes en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la semana pasada fue enviado a México e ingresó a un centro de reclusión en Sonora.

Desde 2023 tiene una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos como delincuencia organizada y tráfico de armas, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.

El padre de Jr. es cercano al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace unos meses acudió a la conferencia matutina para promover la clase masiva de box que se realizó en abril en el Zócalo de la Ciudad de México.

La próxima audiencia para Julio César Chávez Jr. se tiene prevista para el próximo 24 de noviembre.