El gobierno de México, informó vía redes sociales, que en la conversación acordaron mantener el diálogo entre ambos países.

La presidenta @Claudiashein conversó vía telefónica con el primer ministro de Canadá, @MarkJCarney; acordaron mantener el diálogo y coincidieron en la importancia de la integración económica de Norteamérica, con respeto a las soberanías, como la mejor manera de competir con otras… — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 1, 2025

Esta es la primera conversación vía telefónica que sostienen Sheinbaum y Carney, desde que el canadiense fue nombrado como primer ministro, en reemplazo de Justin Trudeau.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta de México señaló que no se había concretado la conversación con Carney.

“Tenemos una llamada pendiente con el nuevo primer ministro. No es que no queramos hablar, sino que no hemos podido cruzar agendas”, dijo en Palacio Nacional.