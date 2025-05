La presidenta reiteró que su gobierno está y seguirá abierto al diálogo con los maestros que aún quieren más avances, pero expresó que todo depende del presupuesto que se tiene.

Hay diálogo, hay apoyo a las maestras y maestros de México, pero hay temas en los que no podemos avanzar más porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto permanentemente". Claudia Sheinbaum.

La presidenta agregó que hasta este momento la comunicación se mantiene abierta con las secretarías de Gobernación y la de Educación Pública, pero posiblemente se puede llevar realizar una reunión en la que ella participe el próximo viernes.

"No vamos a caer en ninguna provocación, eso es muy importante. No vamos a reprimir porque no creemos en eso, creemos en el diálogo y vamos a encontrar una salida, eso es lo que un gobierno de la Cuarta Transformación hace: encontrar salidas a través del diálogo y sin caer en provocación", comentó.