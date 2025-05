Una vez terminado el censo, se propondrán soluciones como:

Si está ocupada por un acreditado: se reestructurará el crédito a través de su congelamiento, reducción de tasa, mensualidad o quitas al saldo.

Si está ocupada por un tercero: se regularizará mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra.

Si está desocupada o vandalizada: se rehabilitará el inmueble para otorgarse mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la idea de realizar el censo no es quitarle la vivienda a quien la utiliza.

“Por eso estamos revisando y tomando decisiones con la idea de que no se le quite a nadie su vivienda y si lo está ocupando alguien que originalmente no pidió el crédito pues a ver en qué condiciones está esa familia. A lo mejor es una familia de mucha vulnerabilidad y en todo caso se le dará opción para que pueda rentar o incluso comprar esa casa”, detalló.