Sheinbaum propone descalificar a candidatos judiciales que incumplan requisitos

Ante la posibilidad de que aspirantes a un cargo al Poder Judicial incumplan con los requisitos o tengan presuntos vínculos criminales, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso medidas precautorias o descalificar a los candidatos, sin embargo, aseguró que la decisión final la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría aunque ya esté en la boleta poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona”, afirmó.