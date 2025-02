Sin detallar el día, la presidenta adelantó que invitará a los integrantes del Comité de Evaluación para que, además de que expliquen su labor, les "aplaudan" por el trabajo “de primera” que hicieron.

El martes pasado, la presidenta explicó que se mantuvo al margen del trabajo de selección que realizaron los integrantes del Comité de Evaluación y que los perfiles que fueron electos no los conoce, por lo que consultaría sus perfiles.

“Yo, fíjense, no participé de ninguna manera en el proceso. Muchos de los que salieron, que vi apenas ayer en la noche, pude ver los que salieron publicados. No los conozco, o sea, no sé quiénes son, ¿por qué? Porque hizo su trabajo la Comisión. Apenas voy a revisar el día de hoy sus currículums y conocer quiénes son, cómo se inscribieron; bueno, no cómo se inscribieron, sino quiénes son los que van a participar”, comentó.

El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo estuvo compuesto por Mary Cruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Baz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. Por cuestiones de salud, Javier Quijano Baz prácticamente no participó en la revisión y definición de perfiles.