Sheinbaum pausa reforma a Ley del ISSSTE tras protestas de maestros

La presidenta reconoció que quizá la redacción de la iniciativa no fue la mejor, por lo que aseguró que no se aprobará nada hasta que quede claro que los trabajadores de base no serán afectados.

“A lo mejor la redacción no fue muy clara y los maestros pensaron que se les iba a descontar también a ellos, y no, a los maestros y maestras no se les descuenta absolutamente nada adicional de lo que ya en la ley. Entonces tiene que informarse bien ese tema”, afirmó.

El otro propósito de la reforma es la reducción de deuda para las y los beneficiarios con créditos en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), abundó Sheinbaum.

“Es muy importante para todos los trabajadores del Estado que es así como lo que se está haciendo el Infonavit lo que queremos es hacerlo en el FOVISSSTE porque hay gente que ya pagó hasta dos veces su casa en términos reales y que sigue teniendo deudas impagables. Entonces lo que queremos es hacer lo mismo y condonar pues un montón de deudas y poder reducir lo que están pagando a los trabajadores”, comentó.

¿En qué consiste?

La reforma cambia la fórmula para calcular las cuotas que las personas trabajadoras pagan al ISSSTE cuando sus percepciones superen las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales.

“En el caso de los trabajadores, cuya percepción mensual neta por concepto de sueldos y salarios supere el monto equivalente a 10 veces la UMA mensual, las cuotas y aportaciones para el caso del seguro de salud se efectuarán sobre el salario integrado”, se lee en la iniciativa.

Agrega que, a lo largo de la existencia del ISSSTE, se ha incrementado la demanda de atención, por lo que se “requiere de fuentes de financiamiento que permitan atender con cabalidad”.

Por esta razón, y con el fin de contar con mayores ingresos para aplicarlos en la atención de los derechohabientes, argumenta, se propone el cambio de la fórmula para calcular las cuotas que entregarán los trabajadores del Estado.

De aplicarse la reforma, se obtendrá, sumando las cuotas de los trabajadores y las aportaciones que se generen, 11,000 millones de pesos, de los cuales 3,000 millones de pesos corresponderán a las aportaciones de los trabajadores y 7,000 millones a entes del Estado.

Además, se propone que haya un programa de vivienda y regularización territorial con el fin de que se construyan 500,000 viviendas dirigidas a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

Se establece en la reforma que este programa también será para el mejoramiento y remodelación de vivienda usada o nueva, incluyendo aquella adquirida, rehabilitada o construida por el Infonavit.