Sheinbaum acusó que "no hay objetividad en la decisión" de los ministros e insistió en que "el tema que está de fondo es que todos los mexicanos tienen que pagar impuestos".

"Hubo (un ministro) que escondió por ahí la deuda por un año, la resolución por un año. ¿Qué a poco ese ministro era muy objetivo? O al decir que Lenia (Batres) no puede participar en la decisión, ¿no es una decisión poco objetiva?, cuestionó la presidenta.

"No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otras que no me conviene no, ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Y el Estado de Derecho quiere decir que todas y todos cumplamos con la responsabilidad de pagar impuestos", agregó la mandataria federal.

El recurso de impedimento –que también interpuso el dueño de Grupo Salinas– fue aprobado por unanimidad en la sesión pública de la Segunda Sala, la cual no pudo continuar sesionando porque, aunque la decisión fue unánime, Batres decidió abandonar la sesión de la Segunda Sala de la Corte, lo que frenó la posibilidad de que continuara para resolver 36 asuntos enlistados para este miércoles, reportó la Corte en un comunicado.