Sheinbaum insiste en que reformas al ISSSTE no afectan a trabajadores

La reforma que envió la presidenta plantea un cambio a la fórmula para calcular las cuotas que las personas trabajadoras pagan al ISSSTE cuando sus percepciones superen las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales.

“En el caso de los trabajadores, cuya percepción mensual neta por concepto de sueldos y salarios supere el monto equivalente a 10 veces la UMA mensual, las cuotas y aportaciones para el caso del seguro de salud se efectuarán sobre el salario integrado”, dice la reforma.

Por esos cambios, trabajadores del instituto se han manifestado en contra de la reforma y reclaman que se incumple con la promesa que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de no afectar sus salarios.

En su mañanera en Palacio Nacional, la presidenta explicó que es un descuento que no impactará a los maestros ni a trabajadores de base, solo a los de confianza.

“No impacta en pensiones, no impacta en nada, sencillamente es un descuento para los servicios de salud. No impacta a los maestros, no se les va a descontar nada más de lo que actualmente existe en la ley. No impacta a trabajadores de base de los gobiernos, no impacta a trabajadores del sector salud, no tiene ningún impacto sino sencillamente en los trabajadores de confianza de los tres poderes que tenemos un ingreso adicional por compensación” afirmó.