Sheinbaum pide a morenistas esperar postulación hasta 2036: “Están jóvenes”

“Esto me parece muy bien, que la presidenta de Morena haga esta propuesta al Congreso de Morena para que quede muy claro. Entonces, eso es lo que hay que respetar, la democracia. Somos poderes distintos, uno hace la propuesta obviamente, buscamos que se apruebe como viene, pero pues si hay alguna modificación a mí me parece bien que quede en la Constitución y qué bueno que la presidenta de Morena pues hace esta propuesta”, agregó.

En congruencia con la propuesta de la Presidenta @Claudiashein sobre nepotismo y no reelección, nuestro Partido-Movimiento NO PRESENTARÁ propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz.



También, presentaremos ante el Congreso Nacional de… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 27, 2025

La presidenta insistió en que se verá “muy mal” que partidos postulen a familiares para suceder a quienes hoy ocupan un cargo.

“A la gente no le gusta el nepotismo, la gente no está de acuerdo. Entonces, qué bueno que en el caso de Morena ya dijeron ‘bueno, vamos a presentar al Congreso para que no se permita’. Entonces, mi recomendación: están jóvenes, que se esperen al 2036”, agregó.

En el caso de esperar a 2036, Saúl Monreal tendría 58 años (la misma edad que hoy tiene su hermano, el gobernador de Zacatecas); Salgado Macedonio ya estaría en 79 años y Ruth González en 49.