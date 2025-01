Gobierno lanza nueva campaña en contra del fentanilo

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, la nueva campaña para prevenir el consumo de drogas.

“El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente, pero no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud”, explicó la presidenta.