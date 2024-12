Ahorros de trabajadores están seguros, dice Sheinbaum sobre reforma a Infonavit

“Sigue siendo tripartita, eso no va a cambiar, pero ayuda a la gobernanza de la institución y también al fortalecimiento. Se equipará al Instituto Mexicano del Seguro Social y los ahorros están totalmente seguros y la Secretaría de Hacienda va a seguir vigilando el funcionamiento de sus ahorros, eso no va a cambiar”, dijo.

Consideró que lo aprobado por los senadores ayudará a fortalecer al Infonavit, pues se creará una empresa constructora que permita contribuir a construir un millón de viviendas en el sexenio.

“No va a construir el millón de viviendas, una empresa no tiene esa capacidad, pero sí nos va a ayudar mucho a que no aumenten el precio del cemento, de la varilla, porque cuando anunciamos un millón de viviendas, pues no quiero ver a cuánto va a estar la especulación del precio de la varilla al final del 2025. Entonces lo que queremos es que haya por ejemplo compras consolidadas de cemento a todas las empresas del cemento, de varilla, de tal manera que participen empresas privadas locales en la construcción de la vivienda para el Infonavit”, agregó.

La construcción de un millón de viviendas es uno de los 100 compromisos que hizo la presidenta de México al asumir como la primera mujer al frente del gobierno de México.