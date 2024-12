NYT: el narcotráfico recluta a estudiantes para "cocinar" fentanilo

“Que no se acerquen a las drogas y menos a estas drogas sintéticas que tienen un poder de adicción enorme y que acaban en muerte, muy difícilmente pueden escaparse después de iniciar el consumo de estas drogas. Vamos a renovar toda la campaña de contra la adicción a las drogas y en particular al fentanilo porque afortunadamente en México todavía no tenemos un problema de adicción a los opioides que lleva a muertes por sobredosis. Este es un problema que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá”, comentó Sheinbaum.

De acuerdo con el Informe de la demanda y oferta de fentanilo en México: generalidades y situación actual, en 2023 en México se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo, mientras que en 2022 fueron 333, lo que implica un crecimiento de 29%. En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora se ubicaron la mayoría de esos casos.

En Estados Unidos, la emergencia es mucho mayor. De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2023 se registraron alrededor de 107, 500 muertes por sobredosis, 70% correspondieron al consumo de fentanilo.

La presidenta de México indicó que en su llamada con Donald Trump la semana pasada se habló de la campaña que se inició en territorio mexicano para prevenir el consumo de esa sustancia.

“Esto que sale en The New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química que están desarrollando las drogas, no necesariamente y que yo sepa lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos, que de alguna manera muestra cómo un profesor de química se involucra en la producción de droga y en la venta. Entonces no conocemos hasta ahora, por lo menos es el informe que tengo de la Secretaría de Seguridad”, sostuvo.