Compromiso por la paz: Iglesia alza voz ante crimen y pide reunión a Sheinbaum

El activismo de la Iglesia no es nuevo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también se hicieron críticas a la estrategia de seguridad y se pidió trabajar en la pacificación del país.

Las diferencias se hicieron más evidentes tras el asesinato de los sacerdotes jesuítas Javier Campos Morales y César Mora en junio de 2022. La Iglesia criticó la estrategia de seguridad, a lo que el presidente les preguntó si querían que se resolvieran los problemas con violencia.

“Esas expresiones de que ‘ya no nos alcanzan los abrazos’, ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando (Felipe) Calderón actuó de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’, cuando se decía a los altos mandos del Ejército ‘ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote, la verdad”, dijo en junio de 2022.

Los padres Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados en 2022 en la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua. (Foto: Tomada de Facebook/ Seminario-Diocesano-de-Tarahumara)

Previo al inicio del gobierno de Sheinbaum, la Iglesia invitó a los aspirantes a la Presidencia de la República a firmar el "Compromiso por la paz" e implementar estrategias de política pública mediante las cuales integrantes de la Iglesia, especialistas, víctimas y autoridades aporten soluciones conjuntas al problema de la violencia que vive el país.

Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez firmaron íntegro el documento, sin embargo, la entonces candidata de Morena-PT-PVEM y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo con el diágnostico presentado y decidió agregar un documento.

“He leído con mucha atención el texto emanado del “Diálogo Nacional por la Paz”, sus siete capítulos y sus 132 propuestas. Me congratula saber que tenemos coincidencias, sobre todo la de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra, y avanzar a una visión de construcción de la paz atendiendo las causas. Sin embargo, por honestidad y congruencia, he firmado el documento con la siguiente leyenda: “firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido”, dijo entonces la morenista.