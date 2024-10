Gobierno de Sheinbaum acuerda con Guanajuato reforzar seguridad en Celaya y León

Este martes la gobernadora de Guanajuato asistió a la reunión de seguridad que encabeza la presidenta en Palacio Nacional y en la que participan la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, y los titulares de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

De acuerdo con la presidenta, la estrategia para pacificar Guanajuato tendrá dos ejes: atender las causas y abatir los índices delictivos.

“Está de acuerdo la gobernadora: atender las causas. No puede ser que Guanajuato sea el número uno de adicciones, el número uno de salario medio, el menor salario medio, atender a las causas y al mismo tiempo el trabajo conjunto para abatir los índices delictivos homicidios robos, extorsión”, anunció.

Como parte de los compromisos entre Sheinbaum y Libia Dennise García Muñoz Ledo también se acordó reforzar la seguridad en Celaya y León.

“Se está trabajando en particular en Celaya y León, pero no solamente, porque a veces te concentras en unos municipios y puede irse la delincuencia, entonces en este momento, desde que llegamos...En Celaya ya venía y en León se entró con un programa de atención de las causas muy importantes desde la administración anterior, estamos fortaleciendo el trabajo particularmente en estos dos municipios pero no solo, es un trabajo integral para todo el estado”, explicó.