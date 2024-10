¿Dónde vivirá Claudia Sheinbaum una vez que sea presidenta?

¿Claudia Sheinbaum vivirá en Palacio Nacional?

Sí. En una entrevista para Expansión, la entonces candidata Claudia Sheinbaum afirmó que sí viviría en Palacio Nacional en caso de ganar las elecciones presidenciales.

La entrevista completa aquí

¿Dónde vive el presidente de México?

Es importante recordar que existe un departamento dentro del Palacio Nacional. Este departamento fue construido desde el sexenio de Felipe Calderón. En julio de 2019, el gobierno federal dio a conocer que se trata de un espacio de 300 metros cuadrados en los que se distribuyen: recámara principal, recámara secundaria con sanitario y vestidor, estudio, cuarto de servicio, sala comedor y cocineta.

Actualmente, la vivienda es habitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatríz Gutierrez Müller. Según lo que cuenta López Obrador, cuando se encontró por primera vez con Enrique Peña Nieto, tras ganar las elecciones de 2018. El entonces presidente priista le mostró el departamento y le contó la historia de su construcción.

"En la primera entrevista que tengo con el presidente Peña, yo como presidente electo, él no me invita a encontrarnos en Los Pinos (exresidencia presidencial), sino en Palacio, y en esa ocasión me dice: 'mire, le quiero mostrar algo' (...) Me muestra este departamento. Yo no sabía, y creo que la mayoría de los mexicanos tampoco, que este departamento lo había instalado Felipe Calderón desde que llegó (a la Presidencia)", describió López Obrador.

El presidente indicó que el área donde está instalado este departamento era ocupado en su momento por el extinto Estado Mayor Presidencial. También recordó que desde la campaña electoral de 2006 él expresó su intención de vivir en Palacio Nacional.

Poco después de ganar las elecciones de 2018, López Obrador se mudó al departamento, dejando la casa que tiene en Tlalpan, también en la Ciudad de México.