“No cometí muchos errores”: Las frases de las últimas mañaneras de AMLO

4. “Faltarle al respeto”

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Claudia Sheinbaum y su decisión de no invitar al Rey de España, Felipe VI.

Este viernes aseguró que fue una decisión tomada por la presidenta electa y consideró una falta de respeto insinuar que la exclusión se debió a él.

“Ahora él (Pedro Sánchez) está sugiriendo que fue una cuestión política, dice. Sí, claro que fue una situación política. ¿De qué otra índole va a ser una decisión así? Pues tiene que ser política; nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable, es una falta de respeto adicional. Se equivocan completamente, esa decisión fue de la presidenta electa. Y yo cuando supe de esa postura, la respaldé, como la voy a respaldar siempre”, destacó.

5. “Yo soy fresa”

A quienes piensan que con el fin de su Gobierno se regresará a prácticas que antes se hacían, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no será así porque la próxima presidenta si bien no es autoritaria, no va a permitir que se viole la ley.

“Conozco muy bien a la presidenta electa y es inteligente, tiene experiencia, es honesta, tiene buenos sentimientos, es sensible y, al mismo tiempo, tiene carácter. Porque hay algunos que están pesando de que ya me voy y que va a ser como antes o va a ser más ‘fresa’ el gobierno. No, no, no. Aprovecho para avisarles y en buena lid: yo soy fresa, el fresa soy yo”, comentó.

6. "No queríamos llegar a la confrontación legal"

En el conflicto con la empresa Calica, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no quería sostener una confrontación legal con la filial de la estadounidense Vulcan. Sin embargo, debido a que no se alcanzó un acuerdo para comprar sus terrenos, su gobierno optó por declarar area natural protegida.

“No queríamos nosotros la confrontación legal, les ofrecimos creo que ocho o 10,000 millones de pesos, sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado, con el propósito de decir: a ver, ya vamos al arreglo. Pero no, en este caso una soberbia, y los senadores del Congreso de Estados Unidos pensando que somos una colonia, ¿no? Entonces, pues se tuvo que decidir convertir, no sólo ese terreno, sino 50,000 hectáreas en reserva natural

En su última mañanera, AMLO presentó una serie de datos sobre su Gobierno. (Henry Romero/REUTERS)

protegida para cuidar el medio ambiente”, dijo el jueves.

Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador points at a chart as he speaks during his last press conference, at the National Palace, in Mexico City, Mexico September 30, 2024. REUTERS/Henry Romero (Henry Romero/REUTERS)

7. "La pude haber agarrado"

Luego de que le lanzaron una botella de agua durante su visita por Veracruz, el presidente López Obrador rechazó que se tratara de una agresión y bromeó que al tener conocimiento de béisbol, pudo haber agarrado el plástico que le lanzaron presuntos protestantes de la reforma al Poder Judicial.

“Pero no pasa de ahí. Ayer me tiraron una botella de agua y… Pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense si no sé. Si hasta la pude haber agarrado y… Pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos. Por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada”, dijo el pasado lunes.