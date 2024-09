AMLO: Pedro Sánchez le falta el respeto a Sheinbaum por creerla manipulable

En medio de la polémica con España por no invitar al Rey, Felipe VI, a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al jefe de Gobierno Español, Pedro Sánchez, de faltarle el respeto a la próxima presidenta de México al creerla manipulable y aclaró que la decisión de no considerar al monarca, fue de ella y no tomada por él.

“Están faltando el respeto, además eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa porque...está insinuando que fue una decisión que yo tomé como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto”, planteó este viernes.