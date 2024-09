AMLO: exclusión al rey Felipe no es un asunto personal; es respeto a los pueblos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de no invitar a su toma de protesta al rey de España, Felipe VI, no responde a un asunto personal, sino tiene de fondo el respeto a los pueblos. Recordó además que ese país actuó con prepotencia al no responder la carta que envió en marzo de 2019.

“Yo apoyo a la presidenta, a nuestra presidenta en esa decisión y sí, en efecto, es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Se habla del por qué de la postura de la presidenta y volvemos a lo mismo, no hay texto sin contexto. No puede haber una noticia sin los antecedentes, eso no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos”, dijo este jueves en su conferencia de prensa.