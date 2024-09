“En toda esta investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dicen los abogados de los padres y los del (Centro) Pro que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo obligarlos a que digan la verdad. Les comento que yo soy un hombre de principios, independientemente de que soy el comandante de las Fuerzas Armadas, no me estoy chupando el dedo. Está muy difícil que me tomen el pelo, solo Álvaro, el que me corta el cabello, me toma el pelo, no me dejo”, expuso.

Como parte del Tercer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (2024), el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los padres de los jóvenes desaparecidos, en la que resume los avances y obstáculos que enfrentó la investigación.

“Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente que se va cerrar, va a continuar la investigación”, destacó.

En el Salón Tesorería, el presidente leyó la carta que envió a los padres de los 43 jóvenes, en la que expone que nunca se dejó de buscar a los jóvenes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.

“Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años para castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes. Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión”, leyó el presidente.