AMLO: estoy contento porque Luisa Alcalde dirigirá Morena; yo ya dejo al partido

Este domingo en la Ciudad de México se realizó el VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en donde se eligió como presidenta a Luisa María Alcalde, a Carolina Rangel como secretaria general y a otros secretarios más, entre ellos a Andrés Manuel López Beltrán, al frente de la secretaría de Organización.

Previo a la elección de la nueva dirigencia, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, leyó una carta que envió el presidente López Obrador para pedir al partido acompañar y respaldar a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Amigas y amigos de Morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes mis compañeras y compañeros que con tanta convicción me subieron y me ayudaron como dirigente y como gobernante. Que la acompañen en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”, dice la carta que leyó el también gobernador de Sonora.

El presidente manifestó su alegría porque Luisa María Alcalde fue elegida por unanimidad.

“Estoy muy contento y lo mismo con la llegada de Luisa María a la presidencia de Morena, y los felicito a todos los delegados de Morena, a los que participaron en el Congreso, en el Consejo y a los nuevos dirigentes de Morena”, afirmó.