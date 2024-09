Así será la toma de posesión de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre

Recepción y despedida de la presidenta Sheinbaum

Las Comisiones Protocolarias estarán integradas por seis diputados y seis senadores e incluso un secretario de cada Cámara.

Designadas las comisiones, la presidenta del Congreso abrirá una ronda de posicionamientos, donde cada Grupo Parlamentario –seis en total– fijará su postura por hasta 10 minutos cada uno.

Enseguida la misma presidenta del Congreso Ifigenia Martínez emitirá un mensaje institucional y al término ingresará al pleno el presidente saliente López Obrador.

En segundo término entrará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con el Reglamento citado, los miembros del Congreso y los asistentes a las galerías deberán ponerse de pie cuando entre y salga la persona que ostente el Poder Ejecutivo.

Después, la Presidenta de la República hará la protesta de ley según el texto del artículo 87 de la Constitución:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Tras la protesta, vendrá la transmisión simbólica del Poder, cuando el presidente saliente entregue la banda presidencial a la persona que ocupa la presidencia del Congreso y ésta se la entrega a la persona que asume la investidura presidencial, quien se la coloca así misma.

Ya investida con la banda presidencial, la mandataria Sheinbaum emitirá su primer mensaje a la Nación como jefa del Ejecutivo Federal, en discurso de duración variable.

Concluido su mensaje, se entonará el Himno Nacional. Entonces, la Comisión Protocolaria acompañará a la presidenta a la salida del recinto.

Claudia Sheinbaum se dirigirá al Zócalo capitalino para emitir ahí un segundo mensaje a sus simpatizantes.