Alcalde Luján dejará Gobernación el viernes; va por la dirigencia de Morena

Si hay tiempo, se reunirá con legisladores

A 12 días de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solo si hay tiempo se reunirá con los senadores y diputados de Morena y aliados.

“Ya no voy a tener tiempo, me gustaría mucho, bueno, no lo descarto, a lo mejor nos damos un tiempo, no lo descarto”, apuntó el presidente.

López Obrador detalló algunas de las actividades que tendrá en las últimas dos semanas como presidente: este fin de semana visitará el Tren Maya para poner en marcha los trenes con restaurante y dormitorios, evento al que invitó a los gobernadores.

También supervisará el avance del camino de Oaxaca al Istmo y entregará constancias de construcción a más de 200 caminos artesanales construidos por la gente, también inaugurará el camino de 50 kilómetros de Guelatao a Oaxaca capital.

El 30 de septiembre realizará en Palacio Nacional su última conferencia de prensa y el 1 de octubre asistirá a la Cámara de Diputados a entregar la banda presidencial.